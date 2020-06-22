Тюменских дачников предупредили о заморозках на почве
По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге региона 23 и 24 июня ожидаются опасные погодные явления. Местами на почве и в приземном слое – заморозки до 0… -3 градусов.
МЧС предупреждает дачников и агрономов о возможной гибели сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях.
– Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Спасатели рекомендуют для защиты растений от заморозков укрыть растения полимерной пленкой, спанбондом или соломой. При возможности можно применить дымление, а также полить почву – это увеличит ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU