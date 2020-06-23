Погода на 23 июня в Тюмени: прольется дождь

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:14:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 июня, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 17 – 19. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки. Старые люди верили и видели в эту пору несметные «стада мышей» на гумнах, что не предвещало ничего хорошего.

Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.

ИСТОЧНИК KP.RU