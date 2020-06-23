Тоболяк потратил на азартные игры похищенные у любимой деньги

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:16:26+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении денег с банковского счета обратилась местная жительница. Полицейские выяснили, что к краже причастен неработающий сожитель заявительницы. 27-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

– Злоумышленник, воспользовавшись телефоном потерпевшей, перевел с ее счета на свой 5 700 рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на азартные игры. В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU