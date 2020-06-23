«Держалась за стены руками»: пожилую тюменку дома сразил инсульт

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:05:12+03:00

При этом артериальное давление и пульс были в норме

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На минувших выходных у 72-летней тюменки отнялась рука, а речь стала тягучей. К пожилой горожанке экстренно выехала скорая.

– Проблемы с равновесием у жены появились накануне: передвигаясь шаткой походкой, она держалась за стены руками. Утром ей стало еще хуже, – сообщил муж пациентки медикам, прибывшим на срочный вызов.

Фельдшеры отметили асимметрию лица, снижение мышечной силы и болевой чувствительности левой половины тела. При этом артериальное давление и пульс у пациентки были в норме.

– В позе Ромберга, закрыв глаза и вытянув руки вперед прямо перед собой, женщина была неустойчива. Поставив диагноз «ишемический инсульт», начали готовить пациента к экстренной эвакуации в региональный сосудистый центр – областную клиническую больницу № 2. Обеспечили венозный доступ, чтобы в случае ухудшения состояния мы могли оперативно начать медикаментозную терапию. Транспортировка прошла благополучно, – рассказал фельдшер скорой помощи.

При появлении симптомов ишемического инсульта важно как можно раньше обратиться за медицинской помощью. У врачей есть всего 4,5 часа для восстановления кровотока в головном мозге посредством тромболитической терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU