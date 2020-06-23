23 Июнь 2020 2020-06-23T08:07:13+03:00

Участок улицы Смоленской в Тюмени закроют для движения. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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В Тюмени закроют для движения участок улицы Смоленской – от дома № 15 на Смоленской до улицы Первомайской. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать со 2 июля по 3 августа.

– Запрет связан с капитальным ремонтом теплосетей на участке. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Первомайской, Герцена и Камышинской.

ИСТОЧНИК KP.RU