2020-06-22T15:57:26+03:00
Общество

«Никто, ехал никуда, дул шарики насосом»: в Тюмени задержали пьяного водителя

Мужчина даже установил своеобразный рекорд
Вадим Бегун
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В Тюмени задержали странного водителя. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени задержали странного водителя. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюмени автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял «никто». Во всяком случае, именно так назвал себя горожанин.

– Своеобразный рекорд установил 28-летний тюменец, продувший в алкотестер с 14-го раза. Мужчина пояснил, что не может дуть, так как шарики всегда качал насосом. Показания алкотестера составили 0,90 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он отметил, что в машине находился в качестве никого, ехал никуда, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что за выходные были задержаны 49 пьяных водителей. В большинстве случаев автоинспекторы фиксировали сильную степень алкогольного опьянения.

Некоторые пытались «обмануть» алкотестер: дышали мимо прибора, направляли слабую струю воздуха, а также прерывали дыхание, чтобы прибор не сработал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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