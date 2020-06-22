«Никто, ехал никуда, дул шарики насосом»: в Тюмени задержали пьяного водителя
В Тюмени автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял «никто». Во всяком случае, именно так назвал себя горожанин.
– Своеобразный рекорд установил 28-летний тюменец, продувший в алкотестер с 14-го раза. Мужчина пояснил, что не может дуть, так как шарики всегда качал насосом. Показания алкотестера составили 0,90 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он отметил, что в машине находился в качестве никого, ехал никуда, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что за выходные были задержаны 49 пьяных водителей. В большинстве случаев автоинспекторы фиксировали сильную степень алкогольного опьянения.
Некоторые пытались «обмануть» алкотестер: дышали мимо прибора, направляли слабую струю воздуха, а также прерывали дыхание, чтобы прибор не сработал.
ИСТОЧНИК KP.RU