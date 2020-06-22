22 Июнь 2020 2020-06-22T14:33:17+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в формате видео-конференц-связи участники обсудили реализацию национальных проектов и контроль за их исполнением.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, в регионе постоянно мониторят состояние законности при реализации проектов. Областной департамент финансов проводит мероприятия по соблюдению законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и использования бюджетных средств.

Другой вопрос обсуждения – тема повышения эффективности взаимодействия волонтёрских организаций с органами внутренних дел во время поиска без вести пропавших людей. Так, в регионе работают несколько волонтёрских организаций, которые специализируются на поиске пропавших людей и детей. На базе учебного полигона ГУ МЧС по Тюменской области, чтобы повысить навыки подготовки поисковых мероприятий, проведены обучающие курсы с отрядами «Белая Сова – Тюмень» и «Лиза Алерт Тюменская область» с привлечением полиции, медиков, спасателей и т. д.

После того как снимут карантинные ограничения, на базе Тюменской областной службы экстренного реагирования продолжат обучать волонтёров.

Как отметил заместитель губернатора, директор департамента образования Алексей Райдер, в сложившихся эпидемиологических условиях система профилактической работы в вузах, техникумах и колледжах переформатирована на дистанционный режим с применением интернет-технологий.

Подводя итоги заседания, Александр Моор подчеркнул, что совместная работа органов власти позволяет обеспечивать в Тюменской области стабильную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU