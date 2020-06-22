22 Июнь 2020 2020-06-22T13:25:11+03:00

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В День памяти и скорби 22 июня губернатор Тюменской области Александр Моор почтил память павших героев в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в церемонии возложения цветов и венков к мемориалам «Вечный огонь» и «Память» также приняли участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, врио главного федерального инспектора Алексей Костров, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный. Все они отдали дань уважения погибшим за Родину и почтили их память минутой молчания.

Как отметил Александр Моор, память о людях, защищавших страну и мир от фашизма, всегда будет жить в каждом человека. По его словам, победа далась нашему народу высокой ценой, поэтому мы всегда будем помнить о не вернувшихся героях.

– Будем бережно передавать из поколения в поколение рассказы об этой войне и подвигах родных и близких людей. Пока мы живы – мы помним. Пока мы помним – мы живы, – подчеркнул глава региона.

Отметим, что в Тюменской области и других регионах России в онлайн-формате проходит всероссийская акция «Свеча памяти». Зажечь её можно на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» пользователи могут подарить «Свечу памяти» своим друзьям. Сколько свечей зажгут на сайте – столько средств выделят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. 1 виртуальная свеча = 1 рубль. Все средства направит благотворительный фонд «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам войны.

ИСТОЧНИК KP.RU