В Тюменской области разработали 100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:35:20+03:00

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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в рамках Года сельского предпринимательства, объявленного губернатором региона Александром Моором, подготовил 100 инвестиционных предложений в сфере сельского предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, цель таких предложений – помочь потенциальным и действующим предпринимателям подобрать актуальную идею для открытия бизнеса на селе. При этом необходимо учесть отраслевое направление, объём инвестиций и необходимое количество работников.

Инвестиционные предложения сформированы в форме справочника. Источниками информации для него послужили предложения чиновников, отраслевых экспертов и депутатов. Кроме того, администрации муниципальных районов Тюменской области подготовили инвестиционные предложения для своих территорий, учитывая наличие ресурсов и потенциального спроса на товары и услуги.

Стоит отметить, что все инвестиционные предложения сопровождаются контактной информацией представителей фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», департамента агропромышленного комплекса Тюменской области и администраций муниципальных районов, которые проконсультируют заинтересованных лиц по вопросам реализации данных предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU