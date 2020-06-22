2020-06-22T11:59:17+03:00
Экономика

Тюменские производители получили 2 млн рублей на разработку нанопорошков

Сырьевыми компонентами обеспечат массовое производство аккумуляторов и магнитных жидкостей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские производители получили 2 млн рублей на разработку нанопорошковТюменские производители получили 2 млн рублей на разработку нанопорошковФото: pixabay.com
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Резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка компания «ФЕРРМЕ ГРУПП» получил поддержку по программе «Старт» Фонда содействия инновациям в размере двух миллионов рублей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, средства пойдут на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на реальной лабораторно-производственной установке.

По словам руководителя проекта генерального директора компании Льва Максимова, исследования позволят определить точные технико-экономические параметры производства железосодержащих порошков и получить их первые опытные партии, которые пригодны для дистрибуции потенциальным заказчикам.

Благодаря новой технологии производства железосодержащих порошков, сырьевыми компонентами будет обеспечено массовое производство аккумуляторов, магнитных жидкостей и пигментов. Кроме того, технология может частично решить проблему загрязнения водоёмов за счёт переработки сточных вод станций водоподготовки. А ещё она способствует снижению темпов роста тарифов за воду для населения городов и промышленных предприятий. Все результаты исследований, которые будут проводиться в рамках гранта, презентует коллектив разработчиков в конце 2020 года.

Как отметила директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева, проект «S.M.Art Metals» поддержало большинство членов экспертного совета.

– Его сильной стороной является применимость, основанная на глубоком научном подходе и анализе рынка. Можно с уверенностью сказать, что технологию, разрабатываемую в этом проекте, рынок ждет с большим воодушевлением, поэтому совершенно оправданно, что эксперты Фонда содействия инновациям обратили внимание на эту разработку, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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