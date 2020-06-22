Тоболяк получил бутылкой по голове за оскорбление собутыльников

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:11:02+03:00

Злоумышленник может сесть в тюрьму на десять лет

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В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от жителей общежития, расположенного в 6-м микрорайоне, о том, что на общей кухне конфликтуют мужчины. Правоохранители обнаружили в помещении окровавленного мужчину и вызвали скорую помощь.

В ходе разбирательства стражи порядка установили, что пострадавший распивал алкоголь в компании приятелей. Позже мужчина начал оскорблять присутствующих.

– На этой почве между тоболяком и подозреваемым возник конфликт, в результате которого фигурант разбил об голову потерпевшего стеклянную бутылку, а затем осколком нанес удар в грудную клетку, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время 39-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU