700 рабочих мест появится в Тюменской области благодаря созданию научно-технического центра

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:57:52+03:00

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Новый инвестиционный проект – комплекс зданий научно-технического центра ООО «НОВАТЭК НТЦ» – появится в районе озера Алебашево, на улице Мельникайте в Тюмени. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализуют в два этапа.

Сначала в эксплуатацию введут Центр лабораторных исследований общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя лаборатории по керну, флюидам, буровым и тампонажным растворам, проппантам и жидкостям ГРП, коррозионной устойчивости, мерзлым грунтам, экологии. Ориентировочная дата введения в эксплуатацию – 2021 год.

Затем планируется построить современное офисное здание площадью 20 тысяч квадратных метров, где разместятся более тысячи сотрудников. Он будет включать в себя медиацентр с конференц-холлом, учебными классами и data-центром, а также многоуровневую автомобильную парковку. Там, где будут снесены заросли самосева и поросли, высадят деревья и кустарники. В их числе 33 шаровидные ивы, 21 берёза, 4 клёна Гиннала, 54 сибирских сосны и 42 кустарника.

В реализацию проекта будет вложено более 2 млрд рублей и создано 700 новых рабочих мест. Сейчас получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации и разрешение на строительства. Уже в июне 2020 генеральный подрядчик приступил к полномасштабным строительным работам.

Отметим, что проект находится на сопровождении фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» со всесторонним содействием на всех этапах реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU