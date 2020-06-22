2020-06-22T10:59:50+03:00
Экономика

Тюменские предприниматели расширяют производственные мощности даже во время пандемии

Одна из бизнес-вумен открыла цех по пошиву одежды
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприниматели расширяют производственные мощности даже во время пандемииТюменские предприниматели расширяют производственные мощности даже во время пандемииФото: pixabay.com
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Несмотря на сложности, которые возникли перед бизнесом из-за пандемии коронавируса, тюменские предприниматели расширяют производственные мощности. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, одним из таких бизнесменов стала индивидуальный предприниматель Елена Михайлова. При поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» она открыла новый цех по пошиву женской, мужской и детской одежды.

Качественную и стильную одежду из кашемира, шёлка, трикотажа и плащевых тканей будут выпускать под брендом торговой марки Anna Mancini. А ещё для выхода на международный рынок планируется разработать и создать дизайн капсульных коллекций.

Чтобы создать новый цех, предпринимателю пришлось закупить новое швейное оборудования. Субъект предпринимательства компенсировал часть затрат на покупку оборудования благодаря одной из программ государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая разработана правительством Тюменской области.

Господдержка в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, которая связана с уплатой первого взноса при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предоставляется в соответствии с постановлением правительства Тюменской области. Подробности о порядке отбора и условиях получения государственной поддержки можно получить на официальном сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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