Тюменские предприниматели расширяют производственные мощности даже во время пандемии
Несмотря на сложности, которые возникли перед бизнесом из-за пандемии коронавируса, тюменские предприниматели расширяют производственные мощности. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, одним из таких бизнесменов стала индивидуальный предприниматель Елена Михайлова. При поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» она открыла новый цех по пошиву женской, мужской и детской одежды.
Качественную и стильную одежду из кашемира, шёлка, трикотажа и плащевых тканей будут выпускать под брендом торговой марки Anna Mancini. А ещё для выхода на международный рынок планируется разработать и создать дизайн капсульных коллекций.
Чтобы создать новый цех, предпринимателю пришлось закупить новое швейное оборудования. Субъект предпринимательства компенсировал часть затрат на покупку оборудования благодаря одной из программ государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая разработана правительством Тюменской области.
Господдержка в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, которая связана с уплатой первого взноса при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предоставляется в соответствии с постановлением правительства Тюменской области. Подробности о порядке отбора и условиях получения государственной поддержки можно получить на официальном сайте департамента.
ИСТОЧНИК KP.RU