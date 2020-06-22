Осенью в Тюмени пройдёт Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:19:02+03:00

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Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов состоится в Тюмени с 25 по 31 октября. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, событие объединит III кинофестиваль «Зеркало Будущего» и новый кинофестиваль в формате PRO, в рамках которого пройдёт грантовый конкурс с фондом 2 млн рублей. Отметим, что фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Росмолодежи и правительства Тюменской области.

Основная цель культурного форума – выявить и поощрить талантливых детей и подростков, обладающих потенциалом в сфере киноискусства и анимации. То есть тех, кто сможет на высоком уровне выразить общечеловеческие ценности через язык кино. На фестивале объединятся юные режиссёры, сценаристы, мультипликаторы, операторы, монтажёры, актёры и наставники детско-юношеских российских киностудий.

Участники презентуют сверстникам и зрителям фильмы собственного производства, расскажут об опыте их создания и проанализируют работу в профессиональных дискуссиях с экспертами.

А ещё в формате киноинтенсива ребята пройдут курс мастер-классов и кинопрактикумов от опытных кураторов-кинематографистов. Ребята смогут расширить творческие и технические компетенции и за неделю создать новые короткометражки. Наставники же посетят программу мастер-классов и форум «Точки роста детского кинообразования в России», где обменяются лучшими практиками организации работы детских киностудий.

Победителей ждут гранты на покупку оборудования и программного обеспечения для творчества в сфере кино и анимации, а также на обучение по кинематографическому профилю. Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года на официальном сайте «Зеркало Будущего» в номинациях: «Игровое кино», «Анимация», «Документальное кино», «Видеорепортаж/видеоблог».

ИСТОЧНИК KP.RU