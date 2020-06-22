2020-06-22T13:45:37+03:00
Общество

Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения

Это временная ограничительная мера
Вадим Бегун
Поделиться:
Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени закроют для движения участок проезда Геологоразведчиков – от дома № 9 до дома № 2а. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать с 1 июля по 31 августа.

– Запрет связан с капитальным ремонтом теплосетей на участке. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Республики, Мельникайте и межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24