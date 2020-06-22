22 Июнь 2020 2020-06-22T13:45:37+03:00

Участок проезда Геологоразведчиков в Тюмени закроют для движения. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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В Тюмени закроют для движения участок проезда Геологоразведчиков – от дома № 9 до дома № 2а. Это временная ограничительная мера, которая будет действовать с 1 июля по 31 августа.

– Запрет связан с капитальным ремонтом теплосетей на участке. Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Республики, Мельникайте и межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU