Тюменцев просят не мусорить на природе
В Тюмени с сегодняшнего дня, 22 июня, для посещения открываются общественные пространства, парки, скверы и набережные. Горожан просят соблюдать все меры предосторожности и не забывать о бережном отношении к экологии.
– Сейчас, как никогда, важно напомнить о правилах обращения с отходами на отдыхе. Не все задумываются о том, что даже небольшое количество мусора может нанести вред экологии – стать источником пожара, отравления почвы, грунта или лесных обитателей. Правильно выбрасывайте коммунальные отходы, это важно для сохранения красоты и экологической безопасности нашей области, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
По оценкам специалистов регоператора, часто в контейнеры попадают остатки жидкости для розжига и тлеющие угли, которые неминуемо приводят к возгораниям, сами отходы не попадают в мусорные баки, а разносятся ветром и животными по всей округе. Также брошенный мусор в «диких» местах отдыха быстро превращается в большие навалы. Экологи просят увозить свои отходы до ближайших контейнеров.
ИСТОЧНИК KP.RU