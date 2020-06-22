Тюменец доверился мошенникам и потерял 150 тысяч рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:19:02+03:00

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В тюменскую полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что после звонка от неизвестного он лишился крупной суммы денег.

Горожанину сообщили, что с его счета пытаются снять все имеющиеся деньги. Для предотвращения операции неизвестный предложил назвать все данные карты. Таким образом, 149 тысяч рублей оказались в руках мошенников.

– В этот же день другая тюменка, 1944 года рождения, также лишилась своих сбережений. Она сообщила незнакомцам то, что у нее просили, и потеряла более 10 тысяч рублей. По всем фактам проводятся проверки, принимаются меры по установлению личности злоумышленников, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции еще раз обращаются к населению: никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты. Особенно коды, расположенные на оборотной стороне карты. Если у вас начинают про них спрашивать, лучше сразу прервать разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU