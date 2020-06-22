В Тюмени поймали серийного похитителя велосипедов

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:20:31+03:00

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В тюменскую полицию с заявлением о краже велосипеда за шесть тысяч рублей обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что пропажу обнаружила в первом часу ночи. Несколькими часами ранее она вернулась домой и оставила двухколесный транспорт в подъезде, пристегнув его запорным устройством.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. В итоге стражи правопорядка установили личность подозреваемого и задержали его.

– Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина пояснил, что накануне вечером, выходя из подъезда, увидел велосипед и решил его прибрать к рукам, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU