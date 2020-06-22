На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 июня, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на улице Бабарынка в районе дома №16, с 9.00 до 17.00 – на улице Тимофея Чаркова в районе ДНТ «Трудовик», с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Чаркова и Малиновского, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Республики и Горького.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU