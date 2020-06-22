Автомобиль с маленькими детьми вылетел в кювет на тюменской трассе

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:05:51+03:00

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На 13-м километре автодороги Ярково – Новоалександровка – Ленино в Вагайском районе 19 июня произошло жесткое ДТП. Автомобиль «Ока», в котором находилась семья из шести человек, опрокинулся и вылетел с трассы.

На резком повороте 45-летний водитель малолитражки не справился с управлением, машина улетела в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать детей: у нее диагностировали тяжелые травмы ключицы и печени, а также девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Всех пострадавших госпитализировали.

– Водитель «Оки», по предварительным данным, был пьян. Кроме того, у него нет водительского удостоверения. Детей он перевозил на заднем сиденье без использования удерживающих устройств, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что семья ехала из деревни Томской в соседнюю деревню, расстояние между ними составляет всего восемь километров. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU