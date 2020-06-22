Автомобиль с маленькими детьми вылетел в кювет на тюменской трассе
На 13-м километре автодороги Ярково – Новоалександровка – Ленино в Вагайском районе 19 июня произошло жесткое ДТП. Автомобиль «Ока», в котором находилась семья из шести человек, опрокинулся и вылетел с трассы.
На резком повороте 45-летний водитель малолитражки не справился с управлением, машина улетела в кювет. В аварии пострадали 35-летняя мать детей: у нее диагностировали тяжелые травмы ключицы и печени, а также девочки в возрасте девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Всех пострадавших госпитализировали.
– Водитель «Оки», по предварительным данным, был пьян. Кроме того, у него нет водительского удостоверения. Детей он перевозил на заднем сиденье без использования удерживающих устройств, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также уточнили, что семья ехала из деревни Томской в соседнюю деревню, расстояние между ними составляет всего восемь километров. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU