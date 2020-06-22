Погода на 22 июня в Тюмени: жары не намечается

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:00:22+03:00

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Сегодня, 22 июня, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 8 – 14 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году.

По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу». По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU