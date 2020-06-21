Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июня 2020 года составило 2574 человека

21 Июнь 2020 2020-06-21T19:47:06+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июня 2020 года составило 2574 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 21 июня 2020 года – 2574 человека, за сутки зафиксировано 45 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7728 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5119 человек.

– В стране зарегистрировано 584680 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 339711 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 109 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8111 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 2574 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования по самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU