Тюменские медики получили премию «Призвание»
Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» поздравил тюменских медиков с получением престижной премии.
– Вклад наших врачей в медицину отметили на самом высоком уровне. Премию «Призвание» вручили медикам перинатального центра Елене Данелии и Татьяне Легаловой, начальнику отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александру Летюшеву, главному анестезиологу-реаниматологу области Наталье Шень, главврачу областной инфекционной больницы Ольге Сиюткиной, лечащему врачу ОКБ № 1 Алексею Барадулину, – сообщил глава региона.
Александр Моор также отметил, что невозможно преувеличить заслуги врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок, которые сейчас на передовой.
«Этот военный термин точно передает то состояние и условия, в которых трудятся медработники. Горжусь тюменскими врачами», – написал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU