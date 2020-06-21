2020-06-21T17:24:53+03:00
Общество

Тюменские медики получили премию «Призвание»

Героев медицины поздравил губернатор региона
Руслан Савинов
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Тюменские медики получили премию «Призвание». Фото из аккаунта Александра Моора в соцсети "ВКонтакте".Тюменские медики получили премию «Призвание». Фото из аккаунта Александра Моора в соцсети "ВКонтакте".
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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» поздравил тюменских медиков с получением престижной премии.

– Вклад наших врачей в медицину отметили на самом высоком уровне. Премию «Призвание» вручили медикам перинатального центра Елене Данелии и Татьяне Легаловой, начальнику отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александру Летюшеву, главному анестезиологу-реаниматологу области Наталье Шень, главврачу областной инфекционной больницы Ольге Сиюткиной, лечащему врачу ОКБ № 1 Алексею Барадулину, – сообщил глава региона.

Александр Моор также отметил, что невозможно преувеличить заслуги врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок, которые сейчас на передовой.

«Этот военный термин точно передает то состояние и условия, в которых трудятся медработники. Горжусь тюменскими врачами», – написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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