21 Июнь 2020 2020-06-21T17:24:53+03:00

Тюменские медики получили премию «Призвание». Фото из аккаунта Александра Моора в соцсети "ВКонтакте".

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» поздравил тюменских медиков с получением престижной премии.

– Вклад наших врачей в медицину отметили на самом высоком уровне. Премию «Призвание» вручили медикам перинатального центра Елене Данелии и Татьяне Легаловой, начальнику отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александру Летюшеву, главному анестезиологу-реаниматологу области Наталье Шень, главврачу областной инфекционной больницы Ольге Сиюткиной, лечащему врачу ОКБ № 1 Алексею Барадулину, – сообщил глава региона.

Александр Моор также отметил, что невозможно преувеличить заслуги врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок, которые сейчас на передовой.

«Этот военный термин точно передает то состояние и условия, в которых трудятся медработники. Горжусь тюменскими врачами», – написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU