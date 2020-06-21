Противотуберкулезный диспансер Тюмени начал выездной режим работы
Учреждения здравоохранения Тюменской области в период пандемии находят новые решения для деятельности. Так, тюменский противотуберкулезный диспансер перешел на выездную форму работы.
– Сейчас на амбулаторном лечении в диспансере находится 350 пациентов, которые получают лечение на дому. Его осуществляют три выездные бригады, которые ежедневно обслуживают до ста пациентов, – рассказали в медучреждении.
Известно, что 26 человек доктора посещают на дому, им проводят необходимые инъекции и доставляют лекарственные препараты. Остальным пациентам лекарства выдаются на срок до 14 дней, их прием ежедневно контролируется с помощью дистанционных технологий.
– Новая методика выездных бригад хорошо себя зарекомендовала, и специалисты диспансера готовы использовать ее и после окончания карантинных мероприятий, – подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU