21 Июнь 2020 2020-06-21T17:12:28+03:00

Что нужно помнить тюменцам при выездах на природу, чтобы избежать пищевого отравления? Фото: pixabay.com

И почему надо брать как много воды?

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Во время поездок на пляж, в лес за грибами, на дачу и просто на шашлыки нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать пищевого отравления. Такие рекомендации дал Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Во-первых, нужно брать с собой только нескоропортящиеся продукты. Сложить их можно в сумку-холодильник или завернуть в фольгу. Заправлять салаты необходимо непосредственно перед едой, нарезка без заправки хранится не больше 3 часов.

Любителям шашлыка нужно внимательно выбирать мясо, чтобы оно было свежим и достаточно промаринованным. Жарить его нужно хорошенько, и никогда не есть непрожаренный шашлык. В случае использования для готовки замороженных мяса или рыбы, их необходимо сначала полностью разморозить, а затем тщательно прожарить.

Во-вторых, не забывайте промывать овощи и фрукты, зелень (кинза, укроп, петрушка, лук и пр.) можно даже замочить на несколько минут в слабосоленом растворе, а потом пролить чистой водой.

В-третьих, постарайтесь не покупать на пляже у уличных торговцев пирожки, сладости или ягоды в стаканчиках. Задумайтесь, в каких условиях товар готовился, как долго находится под палящим солнцем и насколько он защищен от попадания пыли, песка, насекомых? Лучше заранее купите в магазине то, что любите, и будьте уверены в безопасности пищи.

И четвертое, не забывайте о гигиене, берите с собой много бутилированной или очищенной через фильтр воды. Она нужна будет и для мытья рук, и для ополаскивания продуктов, и для приготовления пищи, и просто для питья, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU