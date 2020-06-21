2020-06-21T15:15:48+03:00
Общество

Тюменцы проголосуют на удобном для себя участке за поправки к Конституции

Для удобства есть три варианта
Руслан Савинов
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Тюменцы проголосуют на удобном для себя участке за поправки к КонституцииТюменцы проголосуют на удобном для себя участке за поправки к КонституцииФото: pixabay.com
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Каждый житель Тюменской области сможет выбрать удобный для себя участок для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Заявления о выборе участка принимаются до 21 июня в рамках общероссийской программы «Мобильный избиратель».

Отметим, что заявление о голосовании по месту фактического нахождения можно направить через портал госуслуг, а также при визите в МФЦ или в территориальные и участковые комиссии.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ начнется утром 25 июля и завершится вечером 1 июля 2020 года. Кроме того, действует горячая линия облизбиркома по вопросам голосования: 8 (3452) 42-67- 72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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