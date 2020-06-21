2020-06-21T13:44:27+03:00
Общество

Известные тюменцы призывают земляков самоутверждаться в добрых делах

#СамоутверждайсяНеНаДороге
Руслан Савинов
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Известные тюменцы призывают земляков самоутверждаться в добрых делахИзвестные тюменцы призывают земляков самоутверждаться в добрых делахФото: pixabay.com
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Известные люди Тюменской области, среди которых спортсмены, деятели культуры, общественники и руководители органов власти, принимают участие в акции #СамоутверждайсяНеНаДороге против опасного вождения.

Так, жителей Тобольска к дорожной безопасности призвали братья Арангуловы, юных жителей Ишима – участник конкурса «Голос дети» Матвей Гилев, в Ялуторовске за безопасность на дорогах будут ратовать многодетные семьи и каратисты, в Тюмени участниками акции станут мотокроссмены, чемпионы-дзюдоисты, байкеры, спортсмены-дрифтеры и представительницы шестовой акробатики.

– В этом году в ДТП в Тюменской области погиб уже 71 человек, – напоминают автоинспекторы.

Добавим, что в ГИБДД надеются: авторитетный призыв земляков, добившихся успеха, поможет убедить участников движения в том, что дорога – место для передвижения, а не удовлетворения личных амбиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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