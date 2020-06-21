Известные тюменцы призывают земляков самоутверждаться в добрых делах
Известные люди Тюменской области, среди которых спортсмены, деятели культуры, общественники и руководители органов власти, принимают участие в акции #СамоутверждайсяНеНаДороге против опасного вождения.
Так, жителей Тобольска к дорожной безопасности призвали братья Арангуловы, юных жителей Ишима – участник конкурса «Голос дети» Матвей Гилев, в Ялуторовске за безопасность на дорогах будут ратовать многодетные семьи и каратисты, в Тюмени участниками акции станут мотокроссмены, чемпионы-дзюдоисты, байкеры, спортсмены-дрифтеры и представительницы шестовой акробатики.
– В этом году в ДТП в Тюменской области погиб уже 71 человек, – напоминают автоинспекторы.
Добавим, что в ГИБДД надеются: авторитетный призыв земляков, добившихся успеха, поможет убедить участников движения в том, что дорога – место для передвижения, а не удовлетворения личных амбиций.
ИСТОЧНИК KP.RU