2020-06-21T13:47:20+03:00
Общество

Активисты Ялуторовска мотивируют горожан начать бегать

Проект «Я бегу» набирает обороты
Руслан Савинов
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Активисты Ялуторовска мотивируют горожан начать бегатьАктивисты Ялуторовска мотивируют горожан начать бегатьФото: pixabay.com
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Проект «Я бегу» выиграл конкурс среди НКО Ялуторовска и получил на вовлощение 180 тысяч рублей. Средства нужны для экипировки бегунам, спортинвентаря, брендирования, проведения фото-, видеосъемок и прочего.

– Мы впервые разработали проект, который связан с популяризацией бега. Это как раз тот вид спорта, который является незатратным, но эффективным. Все желающие от 18 лет могут подать заявку для участия в проекте, – рассказала корреспонденту информагентства «Тюменская линия» куратор проекта «Я бегу» Светлана Ефимова.

Сообщается, что в рамках проекта пройдут индивидуальные и групповые бесплатные тренировки с приглашенным тренером.

– Тренер научит ялуторовчан бегать правильно, разработает индивидуальную карту для каждого участника, – уточнила Светлана Ефимова.

Эксперты отметили, что бег – хороший фундамент для улучшения работы всего организма, который обеспечивает красоту и долголетие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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