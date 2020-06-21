21 Июнь 2020 2020-06-21T11:36:05+03:00

Как защитить от заморозков посадки на даче тюменским садоводам? Фото: pixabay.com

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На юг Тюменской области придут заморозки. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня ночью прогнозируется понижение до 0… -5 °С. Это может вызвать гибель растений на дачах жителей области.

По словам биолога Виктора Прудникова, очень чувствительны к низким температурам бутоны, цветы и молодые листики. Уже при нуле градусов клетки некоторых растений начинают отмирать, что приводит к уничтожению всего растения.

– Теплолюбивыми считаются клубника, огурцы, томаты, кабачки, перец, тыква, баклажаны и цветы. Они пострадают уже при показаниях термометра на отметке минус 1. Растение, возможно, и не погибнет, но может остановиться в росте и принести скудный урожай. Опасны низкие температуры и для цветущих плодовых деревьев: вишни, сливы, яблони. А вот морковь, петрушка, сельдерей, шпинат, лук и укроп могут выдерживать заморозки до -7…-9 градусов, – пояснил Виктор Прудников.

Он добавил, что защищать посадки можно, например, укрыв их пленкой, полимерными материалами, создавая что-то вроде парника.

– Цветущие кустарники и небольшие деревья можно обмотать той же пленкой или мешковиной. Невысокие растения накрывают обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведрами, – сообщил эксперт изданию «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU