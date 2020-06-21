Жителям Тюмени порекомендуют удобное время для голосования по поправкам

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцев пригласят на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ и даже порекомендуют удобное время.

– По почтовым ящикам будем распределять участникам голосования приглашения, чтобы они знали, когда у нас будет организовано голосование, куда им приходить, в какое время, и даже там будет указано рекомендуемое время посещения избирательного участка для конкретного гражданина. Цель такая, чтобы дойти до каждого участника голосования, – рассказал корреспонденту «Тюменской линии» председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Отметим, что на голосовании полностью отказались от материалов, которые предполагали бы контакт с участниками голосования. Причина такого решения очевидна – пандемия коронавируса.

Игорь Халин также добавил, что все поправки систематизированы и сведены в 12 разделах.

– На участках для голосования будут размещены плакаты, которые смогут прочитать все люди, даже те, которые не очень хорошо видят, – уточнил председатель Тюменской областной избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU