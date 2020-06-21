2020-06-21T11:41:10+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области поздравил медработников региона с профессиональным праздником

Александр Моор объяснил, почему в этом году День медработника – особенная дата
Руслан Савинов
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Губернатор Тюменской области поздравил медработников региона с профессиональным праздникомГубернатор Тюменской области поздравил медработников региона с профессиональным праздникомФото: pixabay.com
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил всех медицинских работников региона с профессиональным праздником в своих официальных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

«В этом году День медицинского работника – особенный. Ворвавшийся в нашу жизнь коронавирус отразился на работе всех медучреждений региона: поменялась система приёма пациентов, увеличилось количество регулярных анализов, усилились меры индивидуальной защиты», – написал Александр Моор.

Он отметил, что система здравоохранения Тюменской области показала, что может работать слаженно и профессионально в экстремальных условиях.

– Благодарен каждому из вас, кто, не жалея сил, трудится для спасения здоровья и жизни людей, приходит на помощь, казалось бы, в безвыходных ситуациях. С праздником! – подвел итог губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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