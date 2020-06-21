2020-06-21T11:44:30+03:00
Общество

Смелый проект «Иди и смотри» подготовили общественники для жителей Тюменской области

«Акция без иллюзий» состоится 22 июня
Руслан Савинов
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Смелый проект «Иди и смотри» подготовили общественники для жителей Тюменской области. Фото ОНФ региона.Смелый проект «Иди и смотри» подготовили общественники для жителей Тюменской области. Фото ОНФ региона.
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Общественники Тюменской области запустили интернет-проект в преддверии Дня памяти и скорби.

– Посмотреть фотографии и почитать реальные трагические истории, произошедшие во время Великой Отечественной войны можно в группах соцсетей региона и в официальных аккаунтах ОНФ в Тюменской области, – сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта региона.

Известно, что проект под названием «Иди и смотри» перекликается с одноименным названием фильма 1985 года, события которого происходят в небольшой белорусской деревне.

– Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Эта известная фраза уже стала пророческой для многих стран в мире, чтобы и через 50 и 100 лет мы оставались одной нацией, каждый житель нашей страны должен совершенно четко представлять себе, против чего сражались наши деды и прадеды. Это акция без иллюзий и без сглаживания реальности, без фальши, – пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Кроме того, 22 июня активисты ОНФ соберутся в 4.00 у мемориала «Вечный огонь» для участия в общем возложении цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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