21 Июнь 2020 2020-06-21T07:59:16+03:00

Стоимость авиаперелетов между севером и югом Тюменской области может снизиться Фото: pixabay.com

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Основной темой очередного заседания думы Ханты-Мансийского автономного округа стали перспективы развития транспортной системы региона, а также меры поддержки авиаперевозок внутри округа и на юг Тюменской области.

- Для развития пассажирской авиации из бюджета Югры предоставляются субсидии по 31 маршруту в целях удешевления их стоимости. За прошлый год стоимость перелетов по ним снизилась на 50%, - пояснили в пресс-службе думы ХМАО.

Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», по итогам реализации новой модели авиаперевозок в 2019 году зафиксировано увеличение пассажиропотока более чем на 10% по всем внутриокружным и межрегиональным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU