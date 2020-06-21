2020-06-21T07:44:49+03:00
Общество

Погода на 21 июня в Тюмени: облачный день

Осадков не ожидается
Руслан Савинов
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Погода на 21 июня в Тюмени: облачный деньПогода на 21 июня в Тюмени: облачный деньФото: pixabay.com
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Сегодня, 21 июня, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 13 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память Федора Колодезника. На Руси этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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