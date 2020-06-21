2020-06-21T07:34:34+03:00
Общество

Озеро Цыганское в Тюмени переименуют

Завершается прием вариантов нового названия
Руслан Савинов
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Озеро Цыганское в Тюмени переименуютОзеро Цыганское в Тюмени переименуютФото: pixabay.com
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В Тюмени на следующей неделе представят шорт-лист для голосования для нового названия Озера Цыганское. Как выяснило издание «Вслух.ру», сбор вариантов продлится до 22 июня.

Напомним, озеро Цыганское находится в Заречных микрорайонах, в районе улицы Газовиков. Нынешнее название водоем получил, когда рядом жил цыганский табор.

- Сейчас Зарека меняется, появляются новые дома. Весной началось благоустройство озера, - сообщают тюменские власти.

Долгие годы водоём находился в запущенном состоянии, за это время он обмелел и замусорился. Планируется организация пешеходных бульваров, очистка водоема и восстановление его фауны.

Добавим, для того чтобы предложить свой вариант названия озера, необходимо перейти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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