Озеро Цыганское в Тюмени переименуют
В Тюмени на следующей неделе представят шорт-лист для голосования для нового названия Озера Цыганское. Как выяснило издание «Вслух.ру», сбор вариантов продлится до 22 июня.
Напомним, озеро Цыганское находится в Заречных микрорайонах, в районе улицы Газовиков. Нынешнее название водоем получил, когда рядом жил цыганский табор.
- Сейчас Зарека меняется, появляются новые дома. Весной началось благоустройство озера, - сообщают тюменские власти.
Долгие годы водоём находился в запущенном состоянии, за это время он обмелел и замусорился. Планируется организация пешеходных бульваров, очистка водоема и восстановление его фауны.
Добавим, для того чтобы предложить свой вариант названия озера, необходимо перейти по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU