В Тюменском районе начинается строительство крупных объектов ЖКХ

21 Июнь 2020 2020-06-21T06:12:17+03:00

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Строительство сразу трех крупных водохозяйственных объектов Тюменском районе начнется уже в июле.

- По информации замглавы Тюменского района, директора управления ЖКХ Артема Чертова, по всем трем объектам проектные решения согласованы. Определены и на следующей неделе приступают к работе подрядчики строительства водовода до Каскары,. До 29 июня будут также определены подрядные организации для строительства Кулаковского водовода и коллектора, строительно-монтажные работы начнутся в первых числах июля, - сообщает пресс-служба главы района.

Как подчеркнула глава муниципалитета Светлана Иванова, все три объекта первого года концессии крайне необходимы. Жители Каскары, Ембаевского и Кулаковского муниципальных образований давно нуждаются в чистой питьевой воде, так как действующие скважины исчерпали свой ресурс.

Отметим, что новый коллектор обеспечит безопасные стоки жидких коммунальных отходов для жителей сразу трех муниципальных образований: Переваловского, Московского и Успенского.

ИСТОЧНИК KP.RU