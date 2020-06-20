В Тюмени на парковке возле одного из ТРЦ умер человек
Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть мужчины
Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировал смерть мужчины. Фото прислано читателем КП
Изменить размер текста:
Сегодня на парковке в районе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» произошла трагедия. Мужчина, пересекавший парковочное пространство, упал на асфальт. Как предположили очевидцы, ему стало плохо и в результате мужчина потерял сознание.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов диспетчерам службы скорой помощи поступили в 13.18. Через 18 минут, в 13.16 дежурная бригада уже была на месте, однако медикам только оставалось констатировать смерть мужчины. Ее причины будут устанавливать эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU