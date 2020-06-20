В Тюмени на парковке возле одного из ТРЦ умер человек

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:25:19+03:00

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Сегодня на парковке в районе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» произошла трагедия. Мужчина, пересекавший парковочное пространство, упал на асфальт. Как предположили очевидцы, ему стало плохо и в результате мужчина потерял сознание.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов диспетчерам службы скорой помощи поступили в 13.18. Через 18 минут, в 13.16 дежурная бригада уже была на месте, однако медикам только оставалось констатировать смерть мужчины. Ее причины будут устанавливать эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU