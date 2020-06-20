2020-06-20T14:25:19+03:00
Общество

В Тюмени на парковке возле одного из ТРЦ умер человек

Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировала смерть мужчины
Есен Абилькенов
Поделиться:
Прибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировал смерть мужчины. Фото прислано читателем КППрибывшая на место бригада скорой помощи лишь констатировал смерть мужчины. Фото прислано читателем КП
Изменить размер текста:

Сегодня на парковке в районе ТРЦ «Тюмень Сити Молл» произошла трагедия. Мужчина, пересекавший парковочное пространство, упал на асфальт. Как предположили очевидцы, ему стало плохо и в результате мужчина потерял сознание.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов диспетчерам службы скорой помощи поступили в 13.18. Через 18 минут, в 13.16 дежурная бригада уже была на месте, однако медикам только оставалось констатировать смерть мужчины. Ее причины будут устанавливать эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 июля тюменцы могут планировать поездки в Сочи и Крым
В Тюмени на парковке возле одного из ТРЦ умер человек
Служба занятости в Тюменской области помогла открыть новый бизнес
Тюменским врачам в Москве вручат премию «Призвание»
Жительница Боровского проводит бесплатные курсы для детей и подростков
В тюменском центре помощи бездомным провели дезинфекцию
Медработников в Тюмени поздравят с профессиональным праздником
Тюменцев приглашают на Всероссийский молодежный форум
На тюменских сельхозпредприятиях проводится модернизация
В Тюмени можно будет увидеть солнечное затмение
Тюменцы выиграли грант на съемки фильма про женщин за решеткой
Погода на 20 июня в Тюмени: дождливо и холодно
В Тюмени водитель со 128 штрафами лишился «Инфинити»
Для потерявших работу тюменцев создадут дополнительные рабочие места
АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае
МЧС и полиция обеспечат безопасность тюменцев во время голосования по поправкам в Конституцию РФ
Сбербанк направил свыше 13,5 млн рублей для борьбы с коронавирусом на Урале
Тюменка украла у клиентов банка почти 20 миллионов рублей
Старожил Гилёвской рощи дятел Федор обзавелся потомством
На Тюмень надвигается сильный ветер
В Тюмени виновник аварии возместит мотоциклисту ущерб
«Страшно было, конечно». Тюменский пятиклассник спас из пожара свою сестру
«Что лучше всего делать с папой?» Тюменцы отметят День отца
В Тюмени скончался пациент с коронавирусом, который находился на ИВЛ
В Тюмени пьяный водитель ехал по встречке