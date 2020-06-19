В Тюмени водитель с 128 штрафами лишился «Инфинити»

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:57:48+03:00

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В Тюмени задержали злостного неплательщика штрафов за нарушения правил дорожного движения. 28-летнего владельца «Инфинити» лишили водительских прав за пьяную езду еще четыре года назад, однако он до сих пор не удосужился сдать документы.

Как выяснилось, за должником числятся 128 неоплаченных штрафов. Так, он 44 раза превысил скорость, 65 раз выехал за стоп-линию и еще 13 – на полосу для движения общественного транспорта. К тому же, тюменец неоднократно проезжал перекрестки на красный. Водитель накопил долгов на 124 тысячи рублей.

– На мужчину составили административный материал. Его могут арестовать на 15 суток, либо назначить ему обязательные работы от 100 до 200 часов или оштрафовать на 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что автомобиль «Инфинити» арестован судебными приставами за долги. Машину эвакуировали на спецплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU