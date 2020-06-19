2020-06-19T15:18:44+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае

Вадим Бегун
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АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».АО «Транснефть – Сибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии в Красноярском крае. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
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АО «ТранснефтьСибирь» отмечено благодарностью МЧС России за работу по ликвидации последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 г. Норильска.

«Выражаю признательность за участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края», – говорится в благодарственном письме, подписанном министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Глава министерства вручил благодарственное письмо генеральному директору АО «Транснефть – Сибирь» Виктору Бронникову 19 июня 2020 года в рамках мероприятия по подведению итогов деятельности аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации последствий аварии.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

В зоне ликвидации последствий аварии в настоящее время работает шесть бригад. Сбор дизтоплива ведется с реки Амбарная, протоки и старицы. Задействовано шесть нефтесборщиков, расставлено 15 каскадов боновых заграждений общей протяженностью 870 метров. Всего силами АО «Транснефть – Сибирь» собрано 9250 куб. м нефтепродукта. В работах, по состоянию на 19 июня, задействован 71 человек. Ввиду завершения основного этапа ликвидации последствий аварии продолжается переброска сотрудников и техники к месту постоянной работы.

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