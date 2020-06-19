МЧС и полиция обеспечат безопасность тюменцев во время голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Тюменской области усилят антитеррористическую защиту во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Решение принял губернатор региона Александр Моор накануне, 18 июня.
Правоохранители и спасатели обеспечат безопасность тюменцев в период проведения голосования. Они обследуют избирательные участки на предмет антитеррористической защищенности и соблюдения требований пожарной безопасности.
Отметим, что голосование пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Так, участникам раздадут одноразовые маски и перчатки. Граждане старше 65 лет и те, кто находится на изоляции, смогут проголосовать бесконтактным способом, не приходя на избирательный участок.
Также стоит отметить, что избирательные комиссии обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Членов избирательных комиссий и наблюдателей протестируют на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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