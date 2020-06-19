МЧС и полиция обеспечат безопасность тюменцев во время голосования по поправкам в Конституцию РФ

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:15:04+03:00

МЧС и полиция обеспечит безопасность тюменцев во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Фото: Ольга Крыльцова

Всем участникам выдадут одноразовые маски и перчатки

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В Тюменской области усилят антитеррористическую защиту во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Решение принял губернатор региона Александр Моор накануне, 18 июня.

Правоохранители и спасатели обеспечат безопасность тюменцев в период проведения голосования. Они обследуют избирательные участки на предмет антитеррористической защищенности и соблюдения требований пожарной безопасности.

Отметим, что голосование пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Так, участникам раздадут одноразовые маски и перчатки. Граждане старше 65 лет и те, кто находится на изоляции, смогут проголосовать бесконтактным способом, не приходя на избирательный участок.

Также стоит отметить, что избирательные комиссии обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Членов избирательных комиссий и наблюдателей протестируют на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU