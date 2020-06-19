Сбербанк направил свыше 13,5 млн рублей для борьбы с коронавирусом на Урале

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:13:11+03:00

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Уральский банк Сбербанка направил на благотворительную помощь для борьбы с распространением коронавируса в регионах своей работы свыше 13,5 млн рублей.

Самый крупный транш – 10 млн рублей – Сбербанк перевел Челябинской городской больнице № 3 на приобретение реанимационного оборудования искусственной вентиляции легких.

Еще 1,8 млн рублей банк перечислил в фонд «Стопкоронавирус» на финансирование первоочередных мер, обеспечивающих жизнь и безопасность жителей Свердловской области. Эти средства использованы для покупки 2000 одноразовых защитных комплектов одежды для сотрудников станции скорой помощи Екатеринбурга и 50 000 масок для станции скорой помощи Нижнего Тагила, приобретение 2 аппаратов искусственной вентиляции легких для городской клинической больницы № 40, оборудования для ПЦР-диагностики в медучреждение Каменска-Уральского, приобретение 800 комплектов защитной одежды, респираторов и фильтров к ним для сотрудников областного отделения Роспотребнадзора, а также защитных комбинезонов и очков для больницы в Ревде.

Кроме того, адресно выделено городским и районным больницам Республики Башкортостан, Челябинской и Курганской областей 650 тысяч рублей, которые использованы на покупку средств защиты.

Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка:

– На плечи медиков в период пандемии коронавируса легла огромная нагрузка. Мы надеемся, что благотворительные средства, которые банк направил на противодействие распространению инфекции, помогли облегчить труд всех, кто находится на передовой борьбы с этим опасным заболеванием. В преддверии Дня медицинского работника я хочу поздравить врачей, медсестер, фельдшеров и поблагодарить их за самоотверженность, верность избранному делу, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях, и ту заботу, которую они проявляют по отношению к своим пациентам. Ваша работа требует огромных сил, энергии, чуткости, но ее результаты оправдывают все усилия. Спасибо!

Напомним, на этой неделе Сбербанк также подвел итоги проведения благотворительной программы по сбору средств на борьбу с пандемией «Остановим коронавирус вместе». Инициативу банка поддержали более 48 000 человек и 127 компаний, перечислив в фонд более 89 млн рублей. С учетом удвоения суммы Сбербанком общая сумма сбора составила более 179 млн рублей. Все средства будут направлены на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, которые помогут остановить эпидемию.