Тюменка украла у клиентов банка почти 20 миллионов рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:34:45+03:00

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В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Сургутский» филиала одного из крупных российских банков. Женщина, используя служебное положение, украла деньги клиентов финансового учреждения.

С августа 2017 года по февраль 2019-го горожанка похитила более 19,7 миллиона рублей со вкладов и счетов 17 клиентов банка. Деньги она перевела на свои счета, а также счета сожителя и матери. Когда потерпевшие хотели забрать деньги со вкладов, то она просто пополняла их счета за счет средств других клиентов.

– Одной из клиенток банка пришло СМС-уведомление об оплате обслуживания банковской карты. По телефону горячей линии ей объяснили, что в связи с закрытием вклада обслуживание банковской карты стало платным. Женщина пришла в офис, так как вклад она не закрывала. Банк за счет собственных средств вернул клиентам деньги, в связи с чем потерпевшим по делу признана финансово-кредитная организация, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Женщине грозит десятилетнее тюремное заключение и штраф в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU