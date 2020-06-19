«Что лучше всего делать с папой?» Тюменцы отметят День отца

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:20:07+03:00

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Каждое третье воскресенье июня в России отмечают День отца. В 2020 году это 21 июня.

Впервые его отпраздновали в США в 1910 году. С инициативой основать праздник День отца выступила женщина по имени Сонора Додд из города Спокан, штат Вашингтон. В 1909 году на церковной службе по случаю Дня матери Сонора Додд задумалась о том, что подобный праздник должен быть и у мужчин. Отца Соноры звали Уильям Смарт, он воспитывал шестерых детей один. Для Соноры он был примером мужественного, любящего, порядочного человека. Она мечтала выразить благодарность своему отцу, а вместе с ним и всем любящим папам, участвующим в воспитании детей. С идеей создания папиного дня она обратилась в городскую мэрию, и там ее инициативу поддержали. Вскоре праздник, который дочь посвятила своему отцу в знак признательности и благодарности за любовь, стал популярным и в других городах США, его стали отмечать в третье воскресенье июня.

В России День отца – молодой праздник, его популярность только набирает обороты. Ежегодно СМИ освещают это событие, привлекают к нему внимание общественности. Благотворительные организации ведут сбор средств для оказания помощи малоимущим семьям и папам-одиночкам. Книги, деньги, вещи передаются и воспитанникам детских домов.

Мы спросили у тюменцев о том, что всегда лучше делать вместе с папой?

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья»: «Я очень рада, что сейчас в нашем обществе меняется отношение к роли отца в жизни ребенка. Мы уходим от практики, когда в первые годы жизни малыша уходом за ним и воспитанием занималась только мама, а папа подключался к процессу, когда ребенок был уже в более осознанном возрасте. Все члены семьи обладают своим опытом, навыками и мировоззрением, и важно дать ребенку возможность с младенчества впитывать их и учиться у каждого. На мероприятиях, которые мы проводим в рамках проекта «Крепкая семья», всегда радуюсь, когда с детьми приходят и папы. И с интересом наблюдаю за их взаимоотношениями. Присутствие пап зачастую дает ребенку совсем другие эмоции, он чувствует себя более защищенным. И, как показывает практика, если папа вместе с ребенком участвует в таких соревнованиях, как «Чемпионат ползунков» или «Гонки на толокарах», то эти дети, как правило, чаще становятся победителями».

Татьяна Велижанская, к.э.н, доцент кафедры рекламы и человеческих ресурсов МУ имени С. Ю. Витте: «С папой лучше всего вместе: играть в плейстейшн или любую другую компьютерную игрушку, ездить на рыбалку, ходить в лес за грибами, ездить ремонтировать машину в автосервис, кататься на велосипеде, нырять с аквалангом, ездить в путешествия, собирать конструктор лего, выбирать подарок маме, дарить цветы маме, бабушке, сестре».

Мария, преподаватель йоги: «Посовещались с сыном и пришли к следующим вариантам. С папой лучше всего: готовить еду, играть в игры, кушать, кататься на чем-нибудь, учить уроки».

Девочка Настя, 37 лет: «Мой топ-5 вещей, которые мне нравится делать вместе с моим папой: пить чай на деревянных ступенях крыльца и любоваться, как на поляне резвятся мои дети (его внуки); вместе готовить мясное блюдо для всей семьи, а себе сделать творог (и папа уже не пристаёт с разговорами о пользе мяса, уважая мой выбор); когда ходим в баню, вместе размышляем о том, как жизнь замечательна и нам хорошо здесь и сейчас; я только подумаю о чём-то, а он везёт мне это в ближайшие дни, просто потому что чувствует меня на расстоянии; люблю обнимашки и его счастливую улыбку при каждой нашей встрече».

Татьяна Хандюкова, детский врач-стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус»: «Папа – особенный человек в жизни каждой девочки. С ним все не так, как с мамой, любое дело превращается в целое приключение и игру. Папы не выносят слез своих маленьких принцесс и разрешают все то, что запретно с мамой! Мои детские воспоминания о папе самые тёплые: мы играли в плейстейшен, катались на каруселях, особенно яркое событие – как я любила смотреть на то, что он паяет, собирает, чинит и комментирует, что, зачем и почему так, давал ездить за рулём машины, катал на мотоцикле! Сейчас уже у меня есть дочь, и я безмерно благодарна мужу за то, что уделяет ей много времени. И у неё с ним ведь тоже все по особенному: они вместе дурачатся, обнимаются, он катает её на шее, даёт посидеть за рулём, вместе работают, хотя ей всего 9 месяцев, а у них уже масса совместных дел!».