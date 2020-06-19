В Тюмени виновник аварии возместит мотоциклисту ущерб

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:55:06+03:00

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Тюменский суд рассмотрел гражданское дело о взыскании с водителя в пользу пострадавшего мотоциклиста компенсации за моральный вред. Дорожный инцидент произошел вечером 24 августа 2019 года на Московском тракте.

В этот день водитель «Лады-211440» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR 900. В результате столкновения мотоциклист получил средней тяжести вред здоровью.

– В феврале 2020 года виновника ДТП признали виновным в нарушении правил дорожного движения и лишили водительских прав на полтора года. А в апреле потерпевший обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате виновник аварии и пострадавший решили разойтись миром. Автомобилист добровольно выплатит мотоциклисту 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU