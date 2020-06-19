Задержан тюменец, зарубивший топором собственную жену
В Тюменской области задержали мужчину, который жестоко расправился с собственной женой. Теперь ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
Трагичный инцидент произошел днем 16 июня в одном из домов на улице Голубева села Южно-Плетнево Омутинского района. В этот день 33-летний мужчина пил алкоголь и поссорился со своей 29-летней супругой.
– Подозреваемый вооружился топором и стал бить им женщину по голове и шее. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте, а мужчина скрылся, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Вскоре подозреваемого задержали. В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательственную базу, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и психолого-психиатрической. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для тюменца. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU