2020-06-19T11:26:55+03:00
Происшествия

Задержан тюменец, зарубивший топором собственную жену

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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Задержан тюменец, зарубивший топором собственную жену. Фото - pixabay.com.Задержан тюменец, зарубивший топором собственную жену. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области задержали мужчину, который жестоко расправился с собственной женой. Теперь ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Трагичный инцидент произошел днем 16 июня в одном из домов на улице Голубева села Южно-Плетнево Омутинского района. В этот день 33-летний мужчина пил алкоголь и поссорился со своей 29-летней супругой.

– Подозреваемый вооружился топором и стал бить им женщину по голове и шее. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте, а мужчина скрылся, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре подозреваемого задержали. В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательственную базу, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и психолого-психиатрической. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для тюменца. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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