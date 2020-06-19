У тюменского ЖК «Кристалл» в октябре 2021 года откроют новый детский сад

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:48:47+03:00

У тюменского ЖК «Кристалл» в октябре 2021 год откроют новый детский сад. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени заключили контракт на строительство детского сада в районе жилого комплекса «Кристалл». Сдать его планируют в октябре 2021 года.

Как проинформировали в Главном управлении строительства Тюменской области, здание проектной мощностью 240 мест включит в себя три ясельных группы, всего же здесь разместятся 14 групп.

– Детский сад запроектировали с медицинским и пищевым блоками, залом для физкультурных занятий, кабинетами рисования, логопеда, музыкальных и индивидуальных занятий. На территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, а также площадки для занятия физкультурой, чистки вещей, сушки белья, для мусоросборников, – сообщили в ведомстве.

Подрядчик, коим является ООО «Завод ЖБИ-3», скоро приступит к подготовительным работам. Первых ребят детский сад сможет принять уже в октябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU