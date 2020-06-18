2020-06-18T19:32:40+03:00
Политика

Тюменцы найдут участок для голосования по поправкам в Конституцию на сайте

К маломобильным жителям региона приедут выездные бригады
Вадим Бегун
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Тюменцы найдут участок для голосования по поправкам в Конституцию на сайте. Фото - pixabay.com.Тюменцы найдут участок для голосования по поправкам в Конституцию на сайте. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области запустили сайт, где каждый найдет свой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Для этого нужно зайти на мойучасток.рф. Стоит отметить, что ресурс разработан для жителей с официальной пропиской на юге региона.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны состоится 1 июля. Чтобы избежать большого скопления людей, отдать свой голос можно уже с 25 июня. К маломобильным жителям региона приедут выездные бригады.

Принять участие в голосовании можно и не выходя из дома. К тем, у кого нет возможности подойти на участок, приедут члены УИК с герметично закрытым индивидуальным пакетом, где будут находиться маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования с уже напечатанными паспортными данными. Заявление о голосовании на дому можно подать по телефону в участковую комиссию, в том числе через волонтеров, а также через «Личный кабинет» портала «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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