Погода на 19 июня в Тюмени: ночью до +5

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:52:18+03:00

Весь день будет облачным

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Сегодня, 19 июня, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, днем – плюс 14 – 15. Вечером столбики термометров покажут 7 – 13 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Илариона Нового. У сельских жителей начинается разгар прополки. По этому поводу есть пословица: «Пришел Иларион – дурную траву из поля вон». Наши предки в этот день наблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно рассчитывать на хорошую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU