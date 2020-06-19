На двух улицах Тюмени завершен ремонт водоводов

19 Июнь 2020 2020-06-19T05:40:25+03:00

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В Тюмени завершена реконструкция сетей водоотведения на улицах Салехардской и Николая Чаплина. Здесь железобетонный коллектор заменили на трубу из полиэтилена. Новые сети протяженностью более полукилометра проложены от улицы Мельникайте вдоль улиц Николая Чаплина и Самарцева.

– Старый коллектор давно исчерпал свой ресурс прочности. Кроме того, здесь построен новый жилой комплекс, и на сети водоотведения существенно возросла нагрузка. Заменённый трубопровод позволил повысить качество и надежность водоотведения в данном районе, – пояснил директор по производству компании «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Новые сети проложены методом горизонтально-направленного бурения. На участках, где применение такой технологии было невозможно, проведены необходимые земляные работы. Чтобы защитить коллектор от внешнего воздействия и повысить прочность, его спрятали в специальный футляр под полотном автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU