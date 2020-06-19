Участок улицы Сакко в Тюмени временно перекроют
В Тюмени запретят движение транспорта по улице Сакко в районе дома № 11. Проезд ограничат всего на два дня, с 3 по 5 июля.
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято в связи с работами по строительству многофункционального делового комплекса.
– Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в ведомстве.
В департаменте также подсказали, что объехать закрытый участок можно по улицам Первомайской, Советской и Водопроводной.
ИСТОЧНИК KP.RU